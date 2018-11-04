البابا يعرب عن "ألمه" للاعتداء على الاقباط في مصر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

وفي السياق ذاته، أعرب البابا فرنسيس الأحد عن شعوره بالألم بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدف اقباطا مصريين.

حيث فتح مجهولون النار على حافلة تنقل حجاجا أقباطا ما أسفر عن سقوط سبعة قتلى وسبعة جرحى في اعتداء أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه بعد عام على هجوم مماثل للتنظيم استهدف الاقلية المسيحية.

وقال البابا من النافذة المطلة على ساحة القديس بطرس في الفاتيكان "اعرب عن الألم بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدف قبل يومين الكنيسة القبطية في مصر".

وأضاف البابا الذي زار مصر في نيسان/أبريل 2047 "أصلي من أجل الضحايا الذين قتلوا لمجرد أنهم مسيحيون".

وقتل 19 إرهابيا نفذوا الاعتداء ضد الأقباط في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة كما أعلنت وزارة الداخلية المصرية الأحد.

ودفت أسر الضحايا القتلى السبت في أجواء من الغضب في محافظة المنيا على بعد 250 كلم جنوب القاهرة.

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