الأمن المصري يوسع عملية تعقب جناة المنيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تجري أجهزة الأمن المصرية عمليات بحث موسعة لتعقب الجناة في هجوم المنيا الذي استهدف حافلة الأقباط، الجمعة، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين.

وتشمل عملية التعقب الطرق الصحراوية المتصلة عبر الصحراء بالحدود الليبية المصرية.

وفي الوقت ذاته، توسع أجهزة البحث جهودها لتشمل عددا من الأماكن التي يتخذ منها الإرهابيون أوكارا للاختباء والتجهيز لارتكاب عمليات عنف.

وتبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم على الحافلة.

من جهة ثانية أوضح اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن مجهولين هاجموا الحافلة أثناء عودتها من دير الأنبا صموئيل.

وصرح مصدر أمني إن الطريق الرئيسي للدير كان مغلقا نظرا لخطورة موقعه على الظهير الصحراوي، إلى جانب انقطاع شبكة الاتصالات، حيث استخدم الضحايا دروبا فرعيه للوصول إلى الدير.

كما هاجم مسلحون إرهابوبين العام الماضي في مايو، حافلات كانت متجهة إلى ذات الدير، مما أسفر عن مقتل 29 شخصا.

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