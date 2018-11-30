محمد بن سلمان يلتقي عددا من الزعماء في قمة العشرين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (محمد زهور)

يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، عددا من زعماء دول العالم على هامش قمة العشرين المنعقدة في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس .

وسبق أن التقى بن سلمان رئيسَ الوزراء الهندي ناري ندرا مودي ، قبل انعقاد القمة حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وتمثل قمة العشرين التي وُلدت في تسعينيات القرن الماضي منتدىً للاقتصادات الرئيسية حول العالم.

وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس ، يوم الأربعاء الماضي للمشاركة في قمة العشرين، بعد جولة شملت أربع دول عربية.

يعمل بن سلمان على تعزيز مكانة بلاده السياسية والاقتصادية والاستثمارية عبر مشاركة السعودية في القمة .

من المقرر أن يلتقي ولي العهد السعودي على هامش القمة ، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. .

كما أعلـَن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي محمد بن سلمان.

سبق والتقى ولي العهد السعودي برئيس الوزراء الهندي ناري ندرا مودي قـُبيل انطلاق فعاليات القمة، والتقى كذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

بحث بن سلمان ومودي في اللقاء آفاق التعاون المشترك بين بلديهما في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وتعد أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها على مدار يومي القمة ، الحركة التجارية بين الصين وأمريكا ، والتوتر بين روسيا وأوكرانيا.

كما ستتطرق القمة إلى نقاش الاستثمارات في البنى التحتية وتعزيز التنمية المستدامة وقضايا المناخ.

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