ولي العهد السعودي يلتقي قادة الدول المشاركة في قمة العشرين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء والزعماء، على هامش قمة العشرين التي تعقد في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس.

وأعلنت الخارجية السعودية أن ولي العهد السعودي التقى قادة الدول المشاركة في القمة، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرة إلى أنه عقد لقاءات ودية معهم.

ومن المتوقع أن يلتقي ولي العهد السعودي، عدد من رؤساء الوزراء والحكومات، من بينهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي التقاه الجمعة.

وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات عدة، وعرض ما تم إنجازه خلال العامين الماضيين في مسار العلاقات الثنائية.

وتمت مناقشة فرص الاستثمار في مجال البنية التحتية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وكذلك فرص الاستثمار في المجال الزراعي بهدف إحلال الواردات الهندية الزراعية محل الواردات الزراعية من دول أخرى إلى المملكة، إضافة إلى نقاشات في واتفاقات في مجال الطاقة.

وبحث الجانبان استعداد المملكة لإمداد الهند بكل ما تحتاجه من النفط والمنتجات البترولية، وكذلك استثمار شركة أرامكو السعودية في قطاع تكرير النفط في الهند وبخاصة المصفاة العملاقة في الساحل الغربي للهند وفي مجال تخزين النفط.

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وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة العشرين التي تعقد في الأرجنتين.

ومن المتوقع أن يلتقي ولي العهد السعودي، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، سلمان على هامش قمة العشرين، وفقاً لما أعلنه متحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية.

ويشارك ولي العهد السعودي في القمة العشرين، الذي يتضمن جدول أعمالها نقاشات محتلفة، بشأن التجارة الدولية والنمو الاقتصاد العالمي وتقوية النظام المالي العالمي.

كما ستناقش القمة سبل محاربة الإرهاب، وآليات تعزيز الرقابة على النظام المالي، والهجرة واللجوء وتغير المناخ وغيرها من المواضيع.

ووصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، الأربعاء، لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، بعد جولة عربية قام خلالها بزيارة الإمارات، والبحرين، ومصر، وتونس.

وكان في استقبال ولي العهد في مطار العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، وزير خارجية الأرجنتين خورخي فوري، في حين يضم الوفد الرسمي عدد من الأمراء والوزراء، بينهم وزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان.

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