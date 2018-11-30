غوتيرس يأمل عقد محادثات اليمن قبل نهاية العام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، يعرب عن أمله في عقد محادثات سلام بين الحكومة اليمنية والحوثيين قبل نهاية العام الجاري. وقد أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، أنه ينبغي تأجيل مشروع قرار يدعو إلى هدنة في اليمن، وذلك إلى حين إجراء محادثات السلام المقررة في السويد أوائل ديسمبر.

غوتيريس قال للصحافيين في بوينس آيرس، حيث سيشارك في اجتماعات قمة مجموعة العشرين:"لا أريد أن أرفع سقف التوقعات كثيراً، لكننا نعمل بكد من أجل ضمان أن نتمكن من أن نبدأ محادثات سلام ذات مغزى هذا العام". وكان غوتيريس قد أشار، إلى أنه مستعد للقاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لمناقشة عقد محادثات السلام.

ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، العاصمة الأرجنتينية قادما من تونس بعد زيارة استمرت لساعات، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس السيسي، تناولت تعزيز التعاون بين البلدين وعدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك، عربياً وإقليمياً ودولياً. كما عقد لقاء مع رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد.

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