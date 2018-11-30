رئيسة الحكومة البريطانية ستلتقي ولي العهد السعودي بقمة الـ20

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن متحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ستلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين اليوم. ويشارك ولي العهد السعودي في القمة العشرين، الذي يتضمن جدول أعمالها نقاشات محتلفة، بشأن التجارة الدولية والنمو الاقتصاد العالمي وتقوية النظام المالي العالمي.

ووصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، الأربعاء، لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، بعد جولة عربية قام خلالها بزيارة الإمارات، والبحرين، ومصر، وتونس. وستناقش القمة سبل محاربة الإرهاب، وآليات تعزيز الرقابة على النظام المالي، والهجرة واللجوء وتغير المناخ وغيرها من المواضيع. وتشكل مجموعة العشرين، منتدى هام للاقتصادات الرئيسية في العالم، التي تسعى إلى بناء إجماع على سياسات دولية لمعالجة التحديات الاقتصادية.

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