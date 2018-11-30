انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

انطلقت في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس الجمعة، أعمال قمة مجموعة العشرين، أكبر منتدى دولي يسعى لمعالجة مشاكل الاقتصاد العالمي، ومناقشة سبل محاربة الإرهاب، إضافة إلى آليات تعزيز الرقابة على النظام المالي، والهجرة واللجوء، وتغير المناخ.

وفي مستهل الجلسة الافتتاحية للقمة، دعا الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، الجمعة، إلى تعزيز الحوار واحترام الاختلافات، مشيراً إلى أن "العالم يجب أن يعرف أن المشاكل العالمية تتطلب حلولاً عالمية".

وشدّد ماكري خلال كلمته، على أن المشاكل والتحكم في المناخ لا يمكن حلها بشكل فردي، معرباً عن ترحيبه بزعماء ورؤساء الدول الذين حضروا فعاليات الافتتاح.

وألمح ماكري إلى أنه "رغم اختلاف العديد من الدول، إلا أنها تتفق على تعزيز التنمية المستدامة"، موضحاً أن الجميع في القمة موجودون لدفع حدود المستحيل بالحوار.

وأكّد ماكري أن مستقبل الوظائف، والبنية الأساسية للتنمية، ومستقبل الغذاء المستدام، ومراقبة المناخ، والتجارة الدولية من بين الموضوعات العديدة التي ستناقش.

وبدأت أعمال القمة في جو من الانقسام العميق بين الدول المشاركة، في حين تأخرت عن موعد إنطلاقها بساعتين.

وتهدف مجموعة العشرين إلى الجمع الممنهج لدول صناعية ومتقدمة هامة، بهدف نقاش قضايا أساسية في الاقتصاد العالمي، وتعزيز الاستقرار المالي الدولي وإيجاد فرص للحوار ما بين البلدان الصناعية والبلدان الناشئة.

والمجموعة، أنشئت على هامش قمة مجموعة الثمانية في 25 سبتمبر/أيلول 1999 في واشنطن، في اجتماع لوزراء المالية.

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