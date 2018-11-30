المراهق الإنكليزي يغادر بريطانيا بعد اعتداءه على طالب سوري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

غادر المراهق الإنجليزي، الذي اعتدى على طالب سوري لاجئ في مدينة هادرسفيلد الإنجليزية، وظهر في فيديو وتسبب بصدمة محلية ودولية، المملكة المتحدة برفقة أمه.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن شقيق المراهق البريطاني أن أخاه وأمه غادرا هادرسفيلد والمملكة المتحدة، ليبقى المعتدي مع أقاربه بعد التهديدات التي طالته.

وتباهى شقيق المعتدي بأن لدى أخيه "جيش من المدافعين عنه"، وبرر في ذات الوقت الاعتداء، قائلاً أن صداماً سابقاً حدث بين شقيقه والطالب السوري جمال.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت المراهق وشرعت في التحقيق بتعرض الطفل لاعتداء بالضرب والخنق على أيدي بعض الطلاب، لكن الأنباء عن مغادرة بريطانيا تثير صدمة ومخاوف من عدم محاسبته.

وفيما وصفت الشرطة البريطانية بالاعتداء العنصري، قالت إنه وقع في 25 أكتوبر الماضي، على ملاعب مدرسة ألموندبري في هيدرسفيلد.

وعلى خلفية الاعتداء، هاجم عدد كبير من الأشخاص الصفحة الشخصية للمعتدي، الذي يدعى "بيلي مكلارين"، على موقع فيسبوك، وانهالت عليه الشتائم من حول العالم.

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