الداخلية التونسية تعلن تفكيك 4 خلايا إرهابية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قالت زارة الداخلية التونسية انها نجحت في تفكيك أربع خلايا ارهابية ، تضم 12 ً عنصرا كانت تخطط لتنفيذ ”هجمات إرهابية“ عبر الدهس والتفجير والطعن والمواد السامة

ويأتي الإعلان عن تفكيك الخلايا بعد شهر من قيام امراة بتفحير نفسها وسط العاصمة تونس، مما أدى إلى إصابة 15 شخصا، بينهم 10 ً من الشرطة.

وكشفت وزارة الداخلية التونسية في بيان إن ”وحدات البحث في الجرائم الإرهابية تمكنت من تفكيك أربع خلايا بعدد من الولايات، إلى جانب كشف وحجز مختبر لصنع المواد المتفجرة، والغازات السامة وكمية من المواد الأولية والإلكترونية“، مضيفة أن ”عناصر الخلايا كانت تخطط لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية، نوعية وفردية، تستهدف ً أهدافا حيوية بالبلاد، على غرار الدهس والطعن والتسميم والتفجير عن بعد“. كما صادرت طائرة مسيرة تستعمل في التفجير عن بعد.

يذكر أنه قتل 21 شخصا ًعام 2015 خلال احتجاز رهائن في متحف باردو الوطني في العاصمة التونسية، وقتل مسلح 38 ً شخصا في منتجع ساحلي.

وفي العام التالي، حاول المتطرفون السيطرة على بلدة بن قردان قرب الحدود مع ليبيا.

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