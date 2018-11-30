الجيش اليمني يقبض على 9 عناصر من القاعدة في حضرموت

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تمكنت قوات النخبة الحضرمية من القاء القبض على 9 من عناصر تنظيم القاعدة ضمن عملية القبضة الحديدية التي تنفذها بدعم من التحالف العربي في مديرية يبعث غرب المكلا بمحافظة حضرموت. واضافت مصادر عسكرية في المحافظة ان القوات عثرت على عبوات ناسفة وقذائف متفجرة وذخائر بحوزة العناصر الإرهابية. وكانت المنطقة العسكرية الثانية قد أطلقت عملية عسكرية أسمتها "القبضة الحديدية" بإسناد من قوات التحالف العربي أمس الأول لتوسيع الانتشار غربي المكلا واجتثاث الإرهاب من حضرموت.

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