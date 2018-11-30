التحالف يعلن تدمير منصة صواريخ حوثية في صعدة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، الخميس، أن قوات التحالف استهدفت منصة إطلاق صواريخ باليستية في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة.

واضاف المالكي ان الميليشيات كانت تستخدم هذه المنصة في إطلاق الصواريخ تجاه أراضي المملكة، مؤكداً أنه تم تدمير المنصة في وقت قياسي.

ونفى المالكي، ما تبثه المليشيا الإرهابية الحوثية من أكاذيب عبر منصاتها الإعلامية المضللة، عن استهدافها لموقع عسكري سعودي ووجود خسائر بالأرواح والمعدات، واصفاً ذلك بالأكاذيب.

وقال متحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن "مليشيا الحوثي الإرهابية تحاول الزج بمقاتليها ومناصريها إلى معركة خاسرة"، مشيراً إلى أنه تسعى عبر نشر هذه الأكاذيب والخدع لإقناع من يتعاطف معها بواقعها وموقفها المهزوم عسكرياً ونفسياً".

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