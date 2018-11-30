ادلة امريكية جديدة على تزويد إيران للحوثيين بالاسلحة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية املتحدة - (وكالات)

قدم مسؤولون أمريكيون الخميس ، ادلة جديدة تثبت تزويد ايران للحوثيين بالاسلحة وتورطها الواضح في زعزة استقرار المنطقة

وعرض برايان هوك الممثّل الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية أمام الصحافيين مجموعة من البنادق والصواريخ والطائرات بدون طيار وغيرها من المعدّات العسكرية كانت بايدي مسلحين في اليمن وفي افغانستان ويحمل بعض منها شعار شركات ايرانية.

وقال البنتاغون إنّه تم اعتراض بعض هذه المعدّات العسكرية في مضيق هرمز ، بينما صادرت السعودية بعضها الآخر في اليمن ومن صواريخ قامت باعتراضها مؤخرا.

واتهمت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة إيران بإمداد المتشددين من حركة طالبان في أفغانستان بالأسلحة.

وعرض البنتاغون عددا من صواريخ (فجر) وقال إن طهران زودت طالبان بها.

وأضاف أن ما يدل على أن تلك الصواريخ إيرانية هو وجود علامات فريدة على الصواريخ إضافة إلى طريقة طلائها.

ومن المعروف أن طالبان تشتري أسلحة من السوق السوداء ولم يتمكن مسؤولون دفاعيون من تفسير سبب تأكدهم من أن تلك الصواريخ لم تشتريها طالبان بنفسها.

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