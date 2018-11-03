منذ إعادة فتح معبر نصيب.. 6 آلاف سوري يغادرون الأردن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

غادر نحو ستة آلاف سوري، بينهم 517 لاجئا مسجلا لدى الأمم المتحدة، الأردن إلى بلدهم عبر معبر جابر- نصيب، بعد إعادة افتتاحه منتصف الشهر الماضي، على ما أفاد مصدر أمني أردني.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إنه منذ إعادة افتتاح المعبر في 15 أكتوبر الماضي غادر عبره إلى سوريا ستة آلاف وستة سوريين.

وأضاف أن "بين هؤلاء 517 سوريا مسجلين رسميا كلاجئين لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وأشار المصدر الى أن "عدد الأردنيين المغادرين إلى سوريا عبر المعبر بلغ 20917 شخصا".

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجؤوا إلى البلاد منذ اندلاع الحرب في سوريا بنحو 1,3 مليون سوري.

وفتح معبر جابر نصيب الحدودي الرئيسي بين الأردن وسوريا في 15 أكتوبر الماضي بعد نحو ثلاث سنوات على إغلاقه بسبب النزاع في سوريا.

وقد أغلق معبر نصيب عام 2015 بعد أشهر قليلة من إغلاق معبر الجمرك القديم الذي سيطر عليه مقاتلو المعارضة في أكتوبر 2014.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين الأردن وجارته الشمالية في 2010 نحو 615 مليون دولار، قبل أن تتراجع تدريجيا بسبب الحرب التي اندلعت عام 2011.

وكان الأردن يصدر عبر الحدود مع سوريا قبل الحرب بضائع أردنية إلى تركيا ولبنان وأوروبا ويستورد بضائع سورية ومن تلك الدول، فضلا عن التبادل السياحي بين البلدين.

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجؤوا إلى البلاد منذ اندلاع الحرب في سوريا بنحو 1,3 مليون سوري.

وفتح معبر جابر نصيب الحدودي الرئيسي بين الأردن وسوريا في 15 أكتوبر الماضي بعد نحو ثلاث سنوات على إغلاقه بسبب النزاع في سوريا.

وقد أغلق معبر نصيب عام 2015 بعد أشهر قليلة من إغلاق معبر الجمرك القديم الذي سيطر عليه مقاتلو المعارضة في أكتوبر 2014.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين الأردن وجارته الشمالية في 2010 نحو 615 مليون دولار، قبل أن تتراجع تدريجيا بسبب الحرب التي اندلعت عام 2011.

وكان الأردن يصدر عبر الحدود مع سوريا قبل الحرب بضائع أردنية إلى تركيا ولبنان وأوروبا ويستورد بضائع سورية ومن تلك الدول، فضلا عن التبادل السياحي بين البلدين.

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