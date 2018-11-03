مقتل أحد وجهاء الرقة بظروف غامضة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قُتل الشيخ بشير فيصل الهويدي أحد وجهاء مدينة الرقة السورية، فيما تبنى تنظيم "داعش" ذلك ، وأصدر التنظيم الإرهابي بيان يؤكد اغتياله بسلاح كاتمٍ للصوت



ونعت قوات سوريا الديمقراطية في بيانٍ لها اغتياله ، معتبرة ذلك جريمة أخرى للتنظيم الإرهابي

ومن جهته، وصف مجلس الرقة المدني في نعي الهويدي بـ"شيخ الشهداء" مؤكداً أن "اغتياله مخطط لنزاعات قومية في المدينة، لكن أهالي المدينة لن يقعوا ضحية لهذا الأمر

وتم العثور على الهويدي مقتولاً داخل سيارته في شارع النور وسط مدينة الرقة ، حيث كان على خلاف كبير مع النظام السوري، وهو أحد زعماء عشيرة "العفادلة" التي تُعد من أكبر العشائر العربية في الرقة



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