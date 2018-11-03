تجدد المعارك بين قوات المقاومة وميليشيات الحوثي في الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أفادت مصادر يمنية اليوم بتجددِ المعارك العنيفة بين المقاومة اليمنية المشتركة وعلى رأسها ألوية العمالقة، وميليشيات الحوثي في الأطراف الجنوبية والشرقية لمدينة الحديدة.

ووفقاً للمصادر، فإن المقاومة الوطنية دفعت بتعزيزات من مديريات التحيتا وبيت الفقيه والدريهمي إلى الجبهة المتقدمة في مدينة الحديدة، مع بقية تشكيلات المقاومة المشتركة.

مضيفة أن قوات المقاومة اليمنية دعت المسلحين الذين أجبرتهم ميليشيات الحوثي على القتال في صفوفها إلى تسليم أنفسهم .



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