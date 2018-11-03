بالاقتحامات والاعدامات.. داعش يغتال مخاتير العراق

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اغتال داعش مختار منطقة الحانوتية في قضاء الحويجة جنوبي غرب كركوك، ليرتفع عدد المخاتير الذين قتلوا على أيدي التنظيم الإرهابي خلال الأشهر السبعة الماضية إلى تسعة مخاتير.

وذكرت مصادر أمنية أن أفراد من داعش قتلوا مخاتير ثلاث قرى في أقل من أسبوع شمال العراق، وهاجموا بنى تحتية للدولة ومسؤولين حكوميين، مستهدفين بشكل خاص المخاتير.

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وتتزامن عملية اغتيال مختار الحانوتية، مع اغتيال مختار المحمودية عبد الله الوسمي بعد اقتحام منزله من قبل التنظيم الاثنين.

وفي حادثة أخرى، أعدم أفراد من التنظيم الإرهابي الأربعاء، مختار قرية الجاسمية القريبة من الحويجة أمام منزله ولاذوا بالفرار، وفق ما ذكره مسؤول محلي لوكالة فرانس برس.

وقرية الحويجة تعتبر معقلاً لتنظيم داعش الإرهابي وجماعات إرهابية أخرى، وكانت آخر معاقل التنظيم قبل استعادتها العام الماضي من قبل القوات الحكومية العراقية.

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