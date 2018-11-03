المقاومة اليمنية ترفع جاهزيتها لمعركة الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت المقاومة الوطنية اليمنية بقيادة العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، رفع جاهزيتها إلى أعلى مستوى، استعداداً لمعركة تحرير مدينة الحديدة، غربي البلاد.

وذكرت المقاومة الوطنية في بيان صحفي، أنها دفعت بقوات عسكرية ضخمة تتقدمها وحدات الاقتحامات والمدفعية والقناصة مزودة بأسلحة متطورة ومدربة تدريباً عالياً على وضع وطبيعة المعركة في الحديدة.

وأوضح البيان أن القوات تحركت من مناطق تمركزها في مديريات التحيتا وبيت الفقيه والدريهمي وغيرها إلى الجبهة المتقدمة في مدينة الحديدة بمعنويات عالية وعزيمة على حسم معركة تحرير المدينة ومينائها إلى جانب بقية تشكيلات المقاومة المشتركة .

وكان الناطق الرسمي للمقاومة الوطنية، العقيد الركن صادق دويد، أكد في وقت سابق، الجمعة، في تغريدة له على "تويتر"، أنه تم إسناد تحرير مدينة الحديدة ومينائها للمقاومة المشتركة.

وشنت ألوية العمالقة في الجيش اليمني، خلال الساعات الماضية، هجوماً واسعاً على تحصينات مليشيا الحوثي الانقلابية جنوب وجنوب شرق المدينة، حيث تمكنت من الوصول إلى قرب البوابة الغربية لجامعة الحديدة.

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