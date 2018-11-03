الجيش اليمني يسيطر على معسكر دفاع جوي بالحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أحكم الجيش اليمني اليوم السبت سيطرته على معسكر الدفاع الجوي، وجامعة الحديدة بعد تقدمه جنوبي المدينة اليمنية.

ويأتي هذا التقدم مع تواصل المعارك لليوم الثاني على التوالي بين قوات الجيش الوطني اليمني وميليشيات الحوثي الانقلابية، في عدد من الأحياء الجنوبية والشرقية للحديدة، بإسناد جوي كثيف من طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

ويتزامن ذلك مع انهيار وفرار لمليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه الأحياء الداخلية للمدينة.

وتدور اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة في المحور الشرقي لمدينة الحديدة، إذ هاجم الجيش الوطني مليشيات الحوقي في معسكر الحرس الجمهوري شمال شرق المدينة.

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