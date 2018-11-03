استمرار تقدم الشرعية اليمنية والتحالف العربي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أفادت مصادر عسكرية في التحالف العربي وقوات الشرعية اليمنية، أن تحصيناتِ مليشيا الحوثي تهاوت في صنعاء ومحافظة البيضاء في اليوم الأول من العملية الواسعة التي شنها الجيش اليمني.

وقال قائد محور بيحان اللواء الركن مفرح بحيبح، إن قواته تواصل عملية عسكرية واسعة مسنودة بقوات التحالف العربي، هدفها تحرير البيضاء بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتزامنت معركة البيضاء مع عمليات عسكرية مماثلة في محافظتي صعدة والحديدة، وسط انهيارات غير مسبوقة في صفوف المليشيا الحوثية.

وأضاف بحيبح أن المليشيا الحوثية تلقت هزيمة ساحقة في سلسلة جبال "دير"، التي تعد محور ارتكاز لـ3 مديريات استراتيجية، وهي "نعمان وقانية والملاجم"، ومهدت لالتحام ألوية الجيش بجبهتي قانية والملاجم.



وأكد المسؤول العسكري اليمني "أن جبال دير تعد أهم جبال الملاجم الاستراتيجية الواقعة شرقي المحافظة، وتحريرها يفتح بوابة عبور لتحرير البيضاء بالكامل".

و حسب المسؤول العسكري اليمني فإن "عددا من الألوية العسكرية بمحور بيحان اتجهت صوب تحرير مفرق عفار ثم الطريق الدولي باتجاه مديرية السوادية, عقب معارك ضارية كبدت الانقلابيين عشرات القتلى والجرحى، فضلا عن انهيار صفوف عناصرها الإرهابية".

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