ميلشيات الحوثي تنقل مختطفين يمنيين إلى سجون خاصة

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نقلت ميليشيات الحوثي عشرات المختطفين، في مدينة الحديدة اليمنية، إلى سجونها الخاصة، في محافظة حجة، والعاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر محلية، أن الحوثيين كثفوا حملات الاختطافات التي طالت عشرات المدنيين في مختلف أحياء محافظة الحديدة، واحتجزتهم في سجون البحث الجنائي والشرطة في المدينة.

وبحسب المصادر، فإن معظم أهالي المختطفين، لا يعلمون شيئاً عن مصيرهم أو مكان احتجازهم، في حين تستقبل هذه السجون عشرات المختطفين بشكل يومي، ثم يقوم الانقلابيون بترحيلهم إلى سجونها في حجة وصنعاء.

ومُنيت ميلشيات الحوثي بهزائم متعددة في عدد من المحافظات اليمنية، مع الجيش اليمني في كثير من محاور الحديدة، بمساندة قوات التحالف العربي، فيما تشهد تؤاجعاً كبيراً على الأرض.

اقرأ أيضا:

اليمن: تقدم لقوات الجيش اليمني في البيضاء