مسؤول أممي يحذر من تزايد وفيات حوادث المرور بالمنطقة العربية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة على الطرق، جان تود، إن المنطقة العربية تعاني من أحد أعلى معدلات وفيات حوادث المرور حول العالم.

ولفت المسؤول الأممي إلى أن متوسط وفيات المرور في المنطقة العربية يرتفع حاليا إلى 21 وفاة لكل مائة ألف نسمة وأنه يبلغ 23 وفاة في لبنان.

جاء ذلك في كلمة القاها تود خلال افتتاح ورشة عمل إقليمية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا" حول إدارة السلامة المرورية.

وذكر أن التقرير الجديد الذي سيصدر الشهر المقبل عن منظمة الصحة العالمية حول الوضع العالمي للسلامة على الطرق، أن معدل وفيات المرور بات يتجاوز 1.3 مليون في السنة وأن الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق ستبقى أحد أكبر أسباب الوفيات لمن تتراوح أعمارهم بين 19 و24.

ولفت الى أن "دراسة حديثة للبنك الدولي تظهر أنه في حال لم تستثمر الدول في سلامة الطرق فقد تخسر ما يتراوح معدله بين 7 و22 في المائة من النمو الممكن لإجمالي الناتج المحلي لفترة 24 عاما".

بدوره شدد الأمين التنفيذي للاسكوا بالوكالة منير تابت، في كلمته على تحسين السلامة المرورية باتباع حزمة من الإجراءات تنبثق من سياسات شاملة ومستمرة ضمن خطط عمل متجانسة واستراتيجيات بعيدة المدى".

من جهته لفت خبير المواصلات والنقل في البنك الدولي زياد النكت، الى أهمية السلامة المرورية وتأثيرها الكبير على الاقتصاد الوطني

أما أمين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية في لبنان رمزي سلامه فأعلن في كلمته "بدء الإجراءات اللازمة لإنشاء مرصد وطني للسلامة المرورية بالتعاون مع الحكومة الفرنسية وبدعم من البنك الدولي".

وأشار الى أن "المرصد سيصبح المرجع الرسمي لإحصاءات الصدامات المرورية وسائر الأمور التي تخص السلامة المرورية".

كما أعلن عن انشاء مركز لأبحاث السلامة المرورية بالتعاون مع شركات من القطاع الخاص.

وأوصت الورشة في ختام اجتماعها بمتابعة الجهود في تنفيذ مشروع المرصد الإقليمي للسلامة المرورية وبالانضمام إلى اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بسلامة المرور وتنفيذها.

كما أوصت الورشة الدول الأعضاء في الاسكوا ب"مواصلة الجهود المبذولة في تحسين قطاع النقل واللوجستيات في الدول العربية والعمل على تيسير التجارة عن طريق تبسيط الإجراءات".

وانعقدت ورشة العمل حول إدارة السلامة المرورية بتنظيم من الاسكوا بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وبمشاركة ممثلين وخبراء من الدول العربية بهدف عرض الواقع والتجارب المتقدمة وتسليط الضوء على أهم الأولويات لتحقيق نتائج واضحة بخصوصها.

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