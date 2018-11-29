حبس متهم بتبييض أموال لميليشيات حزب الله في فرنسا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصدر القضاء الفرنسي، الأربعاء، حكما بالسجن 7 أعوام، على رجل الأعمال اللبناني محمد نور الدين، بعد إدانته بتبييض أموال ناجمة عن تهريب مخدرات، والمشاركة في عصابة.

جاء ذلك في إطار قضية تتعلق بشبكة واسعة تعمل على تبييض أموال عصابات تهريب مخدرات كولومبية، ويقضي الحكم على نور الدين (44 عاما) بالسجن 7 سنوات تنفذ في فرنسا، وبدفع غرامة قدرها 500 ألف يورو.

وحكم أيضا على الرجل الثاني في القضية التي تحمل اسم "الأرز"، عباس ناصر، بالسجن 10 سنوات، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ولم يحضر ناصر الجلسة، لذا صدرت مذكرة توقيف بحقه مع 3 متهمين آخرين يحاكمون غيابيا. وصدرت أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين و9 سنوات، على 12 متهما آخرين في هذه القضية.

وأشارت رئيسة المحكمة إيزابيل بريفو ديبريز، إلى أن الشبكة تتسم "بدرجة عالية من الهيكلية والتنظيم، وتضم أطرافا على معرفة تامة بالمصدر غير الشرعي للأموال".

وشملت هذه القضية 15 رجلا حوكموا بدرجات متفاوتة من المسؤولية عن عمليات جمع أموال المخدرات وتبييضها ضمن عصابة منظمة، بينهم نور الدين الذي كان يعمل في القطاع العقاري وتجارة المجوهرات.

وكانت المديرية الأميركية لمكافحة المخدرات، قد أحالت هذه القضية إلى القضاء الفرنسي في إطار تحقيق بشأن شبكة تنشط منذ 2012 بين أميركا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط.

وإحدى طرق التبييض التي رصدتها مديرية مكافحة المخدرات، تجعل من فرنسا، حيث يقيم عدد من المتهمين، مركز تهريب المخدرات في أوروبا.

وكانت هذه الشبكة تقوم بجمع الأموال الناجمة عن بيع الكوكايين في أنحاء القارة، في فرنسا، ثم ترسلها إلى لبنان ومن هناك يعاد تسديدها إلى المهربين الكولومبيين عبر حوالات مالية.

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