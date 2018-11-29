جزائريون ضحايا جرائم الكترونية في فيسبوك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

سَجلت السلطات الجزائرية ألفا ومئة وأربعين جريمة إلكترونية، تعرض لها جزائريون عبر منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة فيسبوك في الآونة الأخيرة، حسب سجلات مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي , والجرائم المعلوماتية ومكافحتها، التابع لقيادة الدرك الوطني. ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية، أن الجرائم وقع ضحيتها عدد من الوزراء وأصحاب مراكز عليا في الدولة، كانوا فيها ضحية للابتزاز والتهديد والتشهير والمساس بحريتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الصحيفة، أنه تم تسجيل عدد كبير من القضايا المتعلقة باختراق مختلف المواقع من بينها مؤسسات رسمية ووزارات سيادية، بما فيها جرائم القرصنة أو الابتزاز أو التشهير أو التحرش الإلكتروني أو حتى الاحتيال.

ونقلت الصحيفة عن الرائد درامشية فريد أحد أكبر المحققين في الجرائم الإلكترونية بمركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي، أن الجرائم الإلكترونية التي تورط فيها القصر أو كانوا ضحايا لمجرمي الفضاء الأزرق، في ارتفاع مستمر حيث سجلت مصالحهم ما يزيد عن 136 قضية خاصة بالقصر. وحسب الأرقام الرسمية التي تم تسجيلها، فإن الجزائر تحصي أكثر من 30 مليونا مستعملا للإنترنت، في حين قفز عدد الجزائريين المستعملين للفيسبوك من 19 مليونا إلى 21 مليونا، بينما يستعمل أكثر من 15 مليونا مختلف شبكات التواصل الاجتماعي.

ووجه ممثل مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية ومكافحتها، التابع لقيادة الدرك الوطني، تحذيرات خاصة إلى النساء اللائي لديهن علاقة مع الأجانب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن سجلوا المئات من الشكاوي. وقال "إنه من الصعب توقيف شخص أجنبي ابتز أو شهّر بامرأة جزائرية، لأن الحال ليست نفسها عندما يكون المتورط، أو المتورطين، من الجزائر".

المزيد:

تجنيد الإناث في الجزائر يشعل مواقع التواصل الاجتماعي