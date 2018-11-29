تقرير يبين حالات انتهاكات الأطفال خلال سنوات الصراع السوري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أفاد تقرير صادر عن مجلس الأمن الدولي صدر الأربعاء أن الأطفال في سوريا يتعرضون للقتل والتشويه في الحرب السورية بمعدل أعلى من قبل خمس سنوات.

وذكر المحققون في التقرير ان هناك 12537 انتهاكا جسمياً ضد أطفال سوريا بينما أدين جميع اطراف الصراع بخرق القانون الدولي الذي يؤثر على القاصرين

ومع دخول الصراع في عامه الثامن يستمر تجنيد الأطفال ودخولهم في أجواء قتالية من قبل الجماعات الإرهابية والنظام .

وكانت احصائيات التقرير الذي صدر في الفترة مابين 16 نوفمبر 2013 وحتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري.

وقال التقرير ان جميع أطراف النزاع انتهكت التزاماتها بحماية الأطفال بموجب القانون الإنساني الدولي والقوانين التي تنص على حقوق الإنسان والطفل.

وذكر التقرير ان السبب الرئيسي لموت وتشويه الأطفال في الحرب استخدام البراميل المتفجرة من قبل النظام السوري

وذكر تقرير مجلس الأمن احصائيات بخصوص الانتهاكات الجسمية ضد الأطفال مؤكداً انا هذه الحوادث قد تزايدت عام بعد عام حيث كان هناك 2285 حالة في عام 2014 و 2740 حالة في عام 2015 و 3151 في عام 2016 و 3009 حالات في العام الماضي.

وأضاف التقرير أن هناك 3377 طفلاً مقسمين بين 3150 ذكر و 227 فتاة تم تجنيدهم

وارتفعت هذه الأرقام أيضا في السنوات الخمس الماضية ففي عام 2014 كان الرقم 351 طفلا مجند ، و 538 في عام 2015 ، و 1034 في عام 2016 و 1،142 في عام 2017 ، مع أن يصبح الأطفال عموما أصغر سنا ، وفقا للتقرير.

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