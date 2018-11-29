السبسي: حركة النهضة هددتني شخصياً

أخبار الآن – دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، إن حركة النهضة هددته شخصياً، لافتاً إلى أنه لن يسمح بذلك.

وأوضح قائد السبسي، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، أن القضاء سيكون الفيصل في ملف الجهاز السري لحركة النهضة.

وأشار الرئيس التونسي، إلى أنّ مسألة التنظيم السري ليس سراً، معتبراً إياه موضوع "مفضوح" للجميع، ولم "يعد جهازاً سرياً.

واستنكر السبسي البيان الذي نشرته حركة النهضة التونسيّة، معتبراً أن كلامهم لا يخيفه و"ضميره مرتاح".

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