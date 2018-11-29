التحالف يسلم تأمين الموانئ بحضرموت لخفر السواحل اليمنية
أخبار الآن | حضرموت (وكالات)
سلمت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، رسمياً مهام تأمين الموانئ والشريط الساحلي بمحافظة حضرموت إلى مصلحة خفر السواحل اليمنية.
وحضر حفل تسليم مهام خفر السواحل بحضرموت نائب رئيس مجلس الوزراء اليمني والسفير السعودي والسفير الأمريكي ومحافظ حضرموت.
كما تسلمت قوات خفر السواحل اليمنية من قوات التحالف زوارق مجهزة بأسلحة وأجهزة اتصالات ورادارات مطورة لحراسة وحماية سواحل اليمن.
وتمتد سواحل محافظة حضرموت بطول (350) كلم، ويوجد بها سبعة موانئ رئيسية، وعشرات المرافئ الصغيرة.
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