التحالف يسلم تأمين الموانئ بحضرموت لخفر السواحل اليمنية

... التحالف العربي يسلم مهام تأمين موانئ حضر موت سلمت قوات التحالف العربي، رسمياً مهام تأمين الموانئ والشريط الساحلي بمحافظة حضر موت، إلى مصلحة خفر السواحل اليمنية.

... اليمن تعد خطة لمنع تهريب الأسلحة عبر سواحلها الشرقية أعلنت وزارة الداخلية اليمنية عن خطة عاجلة لمنع تهريب الاسلحة والمتفجرات عبر سواحل محافظتي حضرموت والمهرة شرق البلاد.

... ارتفاع ضحايا غرق قارب المهاجرين بالمتوسط إلى 49 قتيلاً ارتفع عدد قتلى المهاجرين إلى 49 على متن قارب حمل فوق طاقته بالبحر المتوسط بحسب ما أعلنت قوات خفر السواحل الإيطالية.

... محمد بن راشد: نحن مع السعودية في السراء والضراء قال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس وزرائها، أن بلاده دائماً مع السعودية في السراء والضراء..

... محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يبحثان العلاقات الأخوية عقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي..