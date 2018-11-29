اجتماع وزاري في الخرطوم لدول الجوار الليبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

من المقرر أن يبدأ في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم، اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، في مسعى جديد لدفع جهود التسوية السياسية في البلاد، وبحث سبل تعزيز التنسيق في مجال تأمين الحدود, للحد من الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

يأتي هذا الاجتماع، بعد أسبوعين على مؤتمر باليرمو بشأن الأزمة الليبية، في وقت تشهد فيه منطقة الجنوب الليبي توتراً أمنياً، بالتزامن مع تحركات نشيطة لجماعات مسلحة وانتشار العصابات الوافدة من خارج الحدود.

ويشارك في الاجتماع كل من وزراء خارجية السودان ومصر وتشاد وتونس والجزائر، إضافة إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، وممثل الجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، إضافة لممثلين لكل من فرنسا وإيطاليا.

هذا ووافقت باريس وبرلين على حضور الاجتماع، بصفة ملاحظ، رغم الخلافات بين الجانبين بسبب اتهام السودان بالتدخل في أفريقيا الوسطى في وقت ترمي من خلال اللقاء الوزاري لمبادرة حول المصالحة الوطنية.

ومن المقرر وفق مصادر دبلوماسية أفريقية أن يشهد لقاء وزراء خارجية دول الجوار طرح مبادرة من الاتحاد الأفريقي حول المصالحة الوطنية ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية القادمة من دول القارة السمراء، بعدما دافعت الهيئة مرارًا على أولوية عقد مؤتمر للمصالحة على تنظيم انتخابات، بالتزامن مع ما أوصى به مؤتمر باليرمو، من عقد المؤتمر الوطني الجامع مطلع العام القادم.



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مصدر الصورة: Anadolu - getty