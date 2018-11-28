ولي العهد السعودي يغادر تونس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تونس بعد زيارة استمرت لساعات. وأجرى ولي العهد مباحثات مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، تناولت تعزيز التعاون بين البلدين وعدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك، عربياً ودولياً.

وفي برقية شكر للرئيس التونسي إثر مغادرته تونس، قال ولي العهد: "لقد جسدت اجتماعاتنا الثنائية.. وما تمخض عنها من نتائج متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين". وكان في وداع ولي العهد لدى مغادرته قصر قرطاج الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، كما كان في وداعه في مطار الرئاسة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد وعدد من كبار المسؤولين.

وكانت تونس المحطة الرابعة في جولة الأمير محمد بن سلمان، بعد الإمارات والبحرين ومصر.



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