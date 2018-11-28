وصول ولي العهد السعودي إلى الأرجنتين

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى بوينوس آيرس لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين يوم الجمعة المقبل.

واستقبل وزير الخارجية الأرجنتيني خورخي فوري الأمير محمد بن سلمان في مطار بوينوس آيرس الى جانب عدد من المسؤولين الدبلوماسيين السعوديين والارجنتيين.

ومن المتوقع أن يحضر ولي العهد الجمعة والسبت قمة مجموعة الدول العشرين في بوينوس أيرس , وكان قد زار في الأيام الأخيرة دولة الإمارات والبحرين ومصر وتونس.

وكانت آخر زيارة رسمية ضمن جولة الأمير محمد بن سلمان الدولية زيارة تونس حيث شدد خلالها ولي العهد السعودي على متانة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وتونس، مؤكدا أن الدولتين تعملان دائما على تحسين العلاقات لصالح الشعبين.

واستغرقت زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى تونس ساعات غادر بعدها إلى قمة العشرين في بوينس آيرس بالأرجنتين، وكان في مقدمة مودعيه رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد.

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