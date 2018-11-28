وزير خارجية كوريا الشمالية يزور سوريا في أعقاب زيارة فيتنام

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

صرح مصدر دبلوماسي بأن وزير الخارجية الكوري الشمالي "ري يونغ هو" سيزور سوريا بعد زيارته لفيتنام هذا الإسبوع، ولم تعلن سبب تلك الزيارة رسمياً، إلا أن التقارير تشير بإحتمالية إجراء مشاورات لعقد قمة بين كيم جونغ أون وبشار الأسد.

وستكون تلك الزيارة الاولى للوزيرالكوري الشمالي منذ اكثر من اربع سنوات، وبالرغم من تلك المدة إلا أن العلاقات ماتزال وثيقة بين البلدين.

ويأتي هذا في الوقت الذي سعت فيه كوريا الشمالية إلى تعزيز العلاقات مع حلفائها السياسيين، في الوقت الذي تتعثر فيه المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن القضية النووية وتراجع العقوبات.

اقرأ أيضا:

سوريا والنفط.. محور لقاء بن سلمان وبوتين في قمة العشرين