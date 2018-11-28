وثيقة تفضح مخطط إيران الطائفي بسوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أشار تقرير لمعهد "ميمري" لبحوث الشرق الأوسط إلى أن طهران تستغل الأزمة في سوريا لطرد السوريين من مناطقهم واستبدالهم بآخرين من إيران بالتعاون مع النظام السوري.

ونشر المعهد وثيقة موجهة إلى وزير الداخلية، تطالبه بتجنيس إيرانيين من الحرس الثوري، ومسلحين من مليشيات حزب الله اللبناني.

وقال باحثون في المعهد إن النظام السوري يعتمد مجموعة من الأساليب لطرد الأهالي من مناطق مختلفة، مثل التهديد والحصار والتجويع والتعذيب والاستيلاء على ممتلكاتهم، مقابل منح الجنسية للإيرانيين.

ويوم 17 نوفمبر، ظهرت رسالة، بعثها رئيس المخابرات العامة السورية إلى وزير الداخلية في البلاد، تضمنت قائمة الإيرانيين الذين سيتم منحهم الجنسية السورية، في محافظات دمشق وريف دمشق وحلب ودير الزور.

وتشير مواقع المعارضة إلى أن النظام يمنح كذلك الجواز السوري لعناصر المليشيات الأفغانية والباكستانية الذين يقاتلون في سوريا، من أجل جعل تواجدهم في البلاد قانونيا.

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