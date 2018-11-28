محادثات جديدة حول إدلب في أستانا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

بدأت في أستانا محادثات جديدة حول الهدنة التي اُعلنت قبل عشرة أسابيع في إدلب بشمال سوريا، على ما أفادت الخارجية الكازاخستانية.

وقالت الخارجية الكازخية في بيان إن المحادثات حضرها وفود من روسيا و إيران و تركيا و وفد يمثل النظام السوري وفصائل عن المعارضة حيث يجري بحث أوضاع محيط إدلب والتمهيد لعودة اللاجئين وإعادة الإعمار.

كما حضر المحادثات ممثل الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا حيث يرجح أن يكون اجتماعه الأخير حول النزاع السوري قبل أن يغادر منصبه.

والهدنة التي أعلنت قبل عشرة أسابيع، بات مصيرها مهددا بعد هجوم كيميائي مفترض في حلب السبت الماضي ودفع روسيا إلى شن غارات على المنطقة العازلة قرب إدلب.

وتسبب الهجوم بمزيد من الضغوط على الاتفاق الهش الذي تم التوصل إليه في منتصف أيلول/سبتمبر لتجنب هجوم كبير يشنه النظام على إدلب.

و في أيلول/سبتمبر توصلت روسيا وتركيا التي تدعم فصائل معارضة، إلى اتفاق بشأن إقامة "منطقة منزوعة السلاح" حول إدلب لتجنب هجوم للقوات الحكومية على المنطقة التي يسكنها قرابة 3 ملايين شخص, لكن روسيا قالت إن طائراتها الحربية نفذت عمليات قصف هي الأولى لها على المنطقة منذ التوصل للاتفاق ردا على قصف حلب من جانب "مجموعات إرهابية" انطلاقاً من منطقة واقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام في المنطقة المنزوعة السلاح.

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