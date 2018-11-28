استخراج 500 جثة من مقبرة جماعية في الرقة السورية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال مسؤول محلي في الرقة إن أكثر من 500 جثة تم استخراجها حتى الآن من واحدة من أكبر المقابر الجماعية التي تم اكتشافها بالقرب من المدينة السورية.

وتواصل فرق الطب الشرعي رفع الجثث التي يعتقد أنها دفنت هناك خلال الحملة التي دامت 4 أشهر لطرد داعش من الرقة، بعد أكثر من شهر من بدء الحفر في مقبرة البانوراما الجماعية.

وتشير التقديرات إلى أن عدد الجثث المدفونة هناك يبلغ حوالي 1500 جثة.

وقال حمود الشواخ، وهو مسؤول محلي شارك في العمل الثلاثاء، إنه تم استخراج 516 جثة.

وتمكن "فريق الاستجابة الأولية" التابع لمجلس الرقة المدني، من انتشال جثث من مقبرة "البانوراما"، الواقعة جنوبي المدنية، التي أعلن عن تحريرها من داعش في أكتوبر 2017.

وأوضح الفريق أنه جرى إعادة دفن الجثث مرة أخرى في مقبرة "تل البيعة" شمال شرقي المدينة.

وأكد الفريق أنه وبقية الفرق الطبية في المدينة استطاعوا حتى منذ 9 أشهر، انتشال آلاف الجثث من المقابر الجماعية المحيطة بالمدينة وأسفل ركام الأبنية المدمرة في وسطها.

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