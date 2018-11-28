إخلاء محطة قطار و12مركزاً تجارياً في موسكو

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت وسائل إعلام مختلفة، إنه جرى إخلاء محطة قطار، وعدد من المراكز التجارية في العاصمة موسكو، بسبب بلاغ من مجهول بوجود قنابل في هذه الأماكن.

وأوضحت أنّ 12 مركزاً تجارياً أخليت قبل قليل بسبب البلاغ، فيما لم ترد تفاصيل أخرى عن عملية الإخلاء.

والعام الماضي، شهدت العاصمة الروسية موسكو، سلسلة من التحذيرات والبلاغات التي وصلت الشرطة الروسية من وجود قنابل، خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم، ولاحقاً تبين إنها بلاغات كاذبة.



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