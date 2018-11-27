قائد القوات المشتركة يتفقد محافظة صعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

زار قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية باليمن، الفريق الركن فهد بن تركي آل سعود، المناطق المحررة من محافظة صعدة، شمالي البلاد، واجتمع بقيادات التحالف والجيش الوطني. وبحث الأمير فهد بن تركي خلال الاجتماع مرحلة الحسم في المحافظة ، لاسيما بعد تقدُم الشرعية على 5 محاور ومحاصرة سلسلة جبال مران من 3 جبهات.

وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات الجيش استـَكملت تحرير سوق ومدينة الملاحيظ ومثلث مران ومبنى المجمع الحكومي وإدارة الأمن في إطار عملية عسكرية واسعة. وأوضح المصدر أن الجيش وفي إطار عمليته العسكرية لاستكمال تحرير المديرية فرض سيطرته على عقبة تراني وخلفها مصنع الكسارة في الجهة الشرقية لمديرية الملاحيظ.

وكان الجيش اليمني قد أعلن، السبت، استكمال تحرير مديرية الظاهر جنوبي غرب محافظة صعدة، معقل الانقلابين الحوثيين المدعومين من إيران. وفي السياق، تواصل القوات الشرعية التقدم نحو مديرية حيدان وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف المليشيات المتمردة.

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