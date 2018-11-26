وسم #أمطار_الخير يتصدر قائمة الترند على توتير

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

تصدر وسم #أمطار_الخير قائمة الترند على توتير، حيث غرد المتابعون بفيديوهات وصور لشوارع دولة الإمارات، تعرض الأمطار الغزيرة في أمكان مختلفة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، هطول أمطار على مناطق مختلفة من الدولة خلال الأيام المقبلة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة تصاحبه رياح متفاوتة القوة مع إمكانية تشكل الضباب.

وذكر المركز في بيان له حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة الأسبوع الجاري أن الطقس يوم الاثنين 26 تشرين الثاني (نوفمبر) يكون غائماً مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق مختلفة مصحوبة بالبرق والرعد، خاصة في المناطق الشمالية وعلى السواحل فيما تنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة أحياناً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتقل كميات السحب تدريجياً في المساء والليل وعلقت بعض المدارس والجامعات الدوام ليوم الاثنين حرصاً على السلامة العامة لقاطني الدولة.

للمزيد:

أمطار الخير تعم مناطق دولة الإمارات