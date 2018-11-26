منظمة الأسلحة الكيميائية ستحقق في هجوم بالغاز في حلب

أخبار الآن | لاهاي - هولندا (رويترز)



قال مصدر لوكالة رويترز للأنباء، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستحقق في مزاعم عن وقوع هجوم بالغاز في مدينة حلب السورية.

وأضاف المصدر أن المنظمة ستبحث في بادئ الأمر ما إذا كانت المزاعم ذات مصداقية، وستقيم القضايا الأمنية ثم ترسل بعثة لتقصي الحقائق إلى الموقع إن أمكن.

يذكر أن الهجوم الذي وقع السبت الماضي، أوقع نحو مئة مصاب.

وقال مسؤول في قطاع الصحة في حلب إن الضحايا يعانون من صعوبات في التنفس والتهابات في العين وأعراض أخرى مما يشير إلى استخدام غاز الكلور.

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