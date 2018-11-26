ملك البحرين يجتمع مع ولي العهد السعودي ويقلده وساما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة البحرينية المنامة، وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في مقدمة مستقبليه.

وعقد الأمير محمد بن سلمان، جلسة مباحثات مع ملك البحرين، الذي قلده وسام الشيخ عيسى بن سلمان تقديرا لإسهاماته.

من جانبه عبر ولي العهد عن شكره لملك البحرين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وفي بداية الجلسة، رحب الملك حمد بن عيسى بزيارة ولي العهد لمملكة البحرين، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة وما تتميز به العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين . وشهدت الجلسة استعراض مجالات التعاون بين البلدين.

وكان في استقبال ولي العهد في مطار قاعدة الصخير الجوية، ملك البحرين، ورئيس مجلس الوزراء، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

وأجريت لولي العهد مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكيان السعودي والبحريني . وصافح الأمير محمد بن سلمان كبار مستقبليه من المسؤولين في الحكومة البحرينية . كما صافح ملك البحرين ، اولوزراء أعضاء الوفد المرافق لولي العهد

وكان ولي العهد السعودي، غادر في وقت سابق مساء الأحد، العاصمة الإماراتية أبوظبي في طريقه إلى مملكة البحرين، وهي المحطة الثانية بجولته الإقليمية التي تشمل عدداً من الدول العربية.

وقبيل المغادرة، قال الأمير محمد بن سلمان: "تربطنا بالإمارات علاقات متميزة وخاصة ورغبة مشتركة لتعميق التعاون".

وكان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في وداع ولي العهد السعودي لدى مغادرته البلاد بعد زيارة رسمية لدولة الإمارات استغرقت 3 أيام.

وبعث الأمير محمد بن سلمان ببرقيتي شكر إلى رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وولي عهد أبوظبي,

مصدر الصورة: getty | Anadolu

المزيد:

زيارة محمد بن سلمان للإمارات ترند على تويتر