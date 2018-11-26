ما هو مصير القاعدة في سوريا؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

خرجت هيئة تحرير الشام قبل أيام بفيديو ترويجي لعملياتها العسكرية في سوريا، الفيديو الذي يتضمن مقابلات مع قادة ميدانيين تضمن أيضاً لقاء مع الجولاني نفسه.



الجولاني لم يتوان عن وصف الفصائل الأخرى بالخوارج محملاً اياهم مسؤولية التشويش على مسار معركة تحرير الشام

فما كان مراد الجولاني من هذا الترويج؟

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لا شك أن الجولاني أراد الإيضاح للرأي العام العالمي وللقاعدة تحديداً انه يغرد خارج سربها، كلامه واضح هو غير ملتزم بكلام و توجيهات الظواهري، لا بل اكثر ينتقد الفصائل التابعة لها.



المناوشات الحاصلة بين تحرير الشام والفصائل التابعة للقاعدة في سوريا (حراس الدين) ظاهرها ميداني إلا أن جوهرها يعود الى انصياع حراس الدين للقاعدة وزعيمها وتمرد أفراد تحرير الشام على تعليمات الظواهري



لماذا هذا الإصرار من تحرير الشام على تحدي زعيم القاعدة؟

هل ادرك الجولاني فعلاً ان الظواهري انتهى وانتهى معه تنظيم القاعدة؟



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