عفو رئاسي إماراتي عن "ماثيو هيدجيز" المدان بتهمة التجسس

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة -(وكالات )

بعد اصدار محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قرار إدانة البريطاني ماثيو هيدجز بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية والحكم عليه بالسجن المؤبد، قامت عائلة السيد ماثيو هيدجز بتقديم التماس للعفو إلى رئيس دولة الامارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، من خلال إرسال رسالة شخصية إلى سموه ..حيث قامت القنصلية البريطانية بنقل الرسالة عبر القنوات الرسمية.

و قد أعلنت وزارة شؤون الرئاسة بعد ذلك أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، و بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، قد أصدر عفواً رئاسياً فوري، شمل اسم السيد هيدجز ضمن لائحة المَعفى عنهم في العفو الرئاسي المعتاد لليوم الوطني، وسوف يتم السماح له بمغادرة الدولة فور اكتمال الإجراءات الرسمية.

وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تعليق له على الحكم الصادر والعفو الرئاسي الذي أعقبه: "إن الرأفة والمكارم التي عهدناها من صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، من خلال العفو الرئاسي المُعتاد لليوم الوطني، تتيح لنا التركيز على متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والمنافع التي يمكن أن يجنيها كلا البلدين والمجتمع الدولي عموماً ..ففي حين حرصت دولة الإمارات على أن تكون

الأولوية للعلاقات الثنائية بين البلدين خلال المباحثات التي جرت في الأشهر الخمسة قبل الشروع في الإجراءات القضائية، كانت هذه المسألة واضحة ولكنها أصبحت تزداد تعقيداً بلا داع رغم كل الجهود التي بذلتها دولة الإمارات".

واستندت القضية المرفوعة ضد السيد هيدجز إلى أدلة قانونية من خلال فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به والمعلومات الاستخبارية التي توصلت إليها أجهزة الأمن والاستخبارات الإماراتية والأدلة التي قدمها السيد هيدجز بنفسه، ومن بينها ما يوثق تسخير وتدريب عناصر لاستخدامها في التجسس والمعلومات السرية المُستهدفة.. وقد تحققت المحكمة من عمل المتهم في أجهزة استخبارات أجنبية عن طريق أجهزة الاستخبارات الإماراتية.

وأضاف معالي الدكتور أنور قرقاش: "أن مَكرُمة العفو الرئاسي المُعتاد تسمح لنا بإغلاق هذا الجزء والتركيز على الجوانب الإيجابية العديدة لهذه العلاقة".

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مصدر الصورة: البيان

مصدر الخبر: وام