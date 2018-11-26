عالسمع | فيدوهات حصرية للأمطار التي هطلت في الإمارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( عالسمع )

منذ ساعات صباح (الاثنين 26/11/2017) الأولى هطلت الأمطار الغزيرة على الشارقة ، مصحوبة برعد وبرق ، وكذلك الحال في عجمان وفي مناطق متفرقة من دبي .

أصدقاء غروب عالسمع وافونا بالفيدوهات الحصرية والصور من قلب الحدث فأرسل لنا Taleb Zaher فيديو حصري من شارع الاتحاد بين إمارتي الشارقة ودبي - الساعة 6:23 صباحاً ، والذي يظهر ازحام السير بالتزامن مع سقوط الأمطار .

كما أرسل لنا صديق المجموعة Abo Bashar مجموعة من الفيديوهات الحصرية في الشارقة من دوار القصباء .

ومن المنطقة الصناعية بالشارقة أيضًا :

وتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار على مناطق مختلفة من الدولة خلال الأيام المقبلة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة تصاحبه رياح مثيرة للغبار والأتربة أحيانا مع إمكانية تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

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