المتحدث باسم التحالف: جهود التحالف مستمرة ضد المليشيات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

صرح المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العقيد الركن تركى المالكى، بأن جهود التحالف مستمرة للتصدي للتهديدات الإرهابية للميليشيات الحوثية التي يبدو أنها لا تسعى لحل سياسي حسب قوله .

وقال بأن قوات التحالف دمرت عشرات الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية لتهديد الملاحة البحرية، كما قام الجيش الوطني اليمني بدعم من قوات التحالف سيطر على عدد من المناطق في عدة مديريات

وصرج بوجود جهود مستمرة بخصوص مفاوضات سلام في السويد رغم مساعي الحوثيين عرقلتها، حيث أوضح بأن الميليشيات تتحصن في المناطق المدنية بما فيها المساجد والمستشفيات في الحديدة .

وأشار بإستمرار العمليات لدعم الجيش الوطني لتحرير مدينة الحديدة، كما أكد علي وجود عمليات لتحييد الصواريخ الباليستية التي تطلقها الميليشيات الحوثية، كما أن المليشيات الحوثية تعيق العمل الإنساني والحياة الطبيعية في اليمن بإقامة التحصينات والمتاريس.

حيث أضاف قائلاً بأن الميليشيات الحوثية تواظب على استخدام المدنيين دروعا بشرية، كما تقوم أيضاً بزرع الألغام البحرية على نحو عشوائي.

وأشار بأن مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل جهوده الإنسانية لمساعدة الشعب اليمني.

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