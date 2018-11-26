إعتقال إبنة الظواهري وصهره في كراتشي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أفادت تقارير في إسلام آباد بأن وكالة الاستخبارات الباكستانية إعتقلت إبنة زعيم القاعدة أيمن الظواهري وابنه بالتبني خلال عملية استخباراتية تم تنفيذها ضد أفراد بارزين في التنظيم في كراتشي.



و قالت منظمة "علم اللاهوت الإسلامي لمكافحة الإرهاب" ومقرها بريطانيا إن الرابط بين عمر جلال كاثيو وهو صهر زعيم القاعدة أيمن الظواهري كان من بين العديد من ناشطي القاعدة الذين تم اعتقالهم من كراتشي خلال الأيام الماضية.

وبحسب ما ورد تم نقل كاثيو ، الذي كان أيضاً حارسه الشخصي وسائق أسامة بن لادن ، إلى مكان مجهول مع زوجته.

وتأتي هذه الاعتقالات بعد يوم من توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات شديدة إلى باكستان بسبب ما قال إنه "لا يفعل شيئاً من أجل الولايات المتحدة" وزعم أن البلاد قامت بإيواء زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن لسنوات.

وقال ترامب "إن الناس في باكستان يعرفون أن الزعيم الإرهابي الأعلى كان يعيش هناك لكن العيش في باكستان بجوار الأكاديمية العسكرية، كان كل شخص في باكستان يعرف أنه كان هناك".





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