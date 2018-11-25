40 ألف رسالة إيرانية خبيثة في الإنتخابات البحرينية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت وزارةُ الداخلية البحرينية على لسانِ مدير عام الإدارة العامة لمكافحةِ الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، أن إيران كانت مصدر اربعين ألف رسالة إلكترونية استهدفت التأثير سلبا على العمليةِ الانتخابية.

أضاف المسؤول البحريني, أن أعمالَ البحث والتحري أسفرت عن تحديدِ من يقف وراء هذه الرسائل، وقد كشفت وجودِ عدد من مرتكبي هذه الجرائم في مملكةِ البحرين والآخرين في إيران، قاموا باختراقِ عددٍ من الخوادم بهدفِ تنفيذ هذه العملية.

وقال المسؤول البحريني "استكمالا لما تم الإعلان عنه صباح اليوم (السبت) بشأن عدم صحة الرسائل المتداولة والتي تلقاها مواطنون وتدعي أن أسماءهم محذوفة من كشوف الانتخابات، وفي إطار متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد عدد من أرقام الهواتف، المستخدمة في بث هذه الرسائل المفبركة".

وأكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني أن "أعمال الرصد والمتابعة دلت أن ايران مصدر 40 ألف رسالة إلكترونية، استهدفت التأثير سلبا على العملية الانتخابية".

ودأب النظام الإيراني منذ سنوات على محاولات زعزعة أمن واستقرار البحرين، عبر مجموعة من العملاء، إلا أن التكاتف الوطني وجهوزية الأمن نجحت في إسقاط مشاريع طهران الخبيثة.

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