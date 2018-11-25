هيئة تحرير الشام تطلق الرصاص على متظاهرين في إدلب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

نظم مئات النشطاء في إدلب اعتصاما سلميا ضد انتشار الملثمين في المحافظة وماينتج عنه من أعمال الخطف والاعتداء على الأشخاص والأموال والممتلكات .



وحمل المتظاهرون هيئة تحرير الشام مسؤولية الانتهاكات المستمرة في المحافظة ، وهو الأمر الذي واجهته هيئة تحرير الشام بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ومحاولة تفريقهم بالقوة.

وطالب المتظاهرون باخراج المعتقلين واعادة الأملاك المنهوبة ومنع اللثام وتجريم من يرتديه .

كما انتشر وسم انزعوا اللثام و لا للثام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية اغتيال الناشطين السوريين رائد الفارس وحمود جنيد، يوم أمس الجمعة، على يد مسلحين ملثمين في مدينة كفرنبل جنوبي إدلب.

وأثارت الحادثة الرأي العام المحلي وسط مخاوف من اتباع سياسة كم الأفواه وملاحقة الناشطين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة

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