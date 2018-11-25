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مصرع أكثر من 4 مصريين بغرق عبارة في المنوفية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حادث أليم في مصر حيث لَقِي خمسة مصريين مصرعهم غرقا، بانقلاب عبّارة كانت تقل اثنين وعشرين راكبا أثناء إبحارها بين قريتي بلشامي في محافظة المنوفية وكوم شريك في محافظة البحيرة.

قوات الإنقاذ النهري أفادت بإصابة سبعة عشر شخصاً مِنْ مَنْ كانوا على متن العبّارة فيما لقي خمسة أشخاص مصرعهم.

جثامين الضحايا تمّ نقلها إلى مستشفيات محافظة المنوفية وفق ما ذكره وكيل وزارة الصحة في البحيرة، عثمان وكيل.
 

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