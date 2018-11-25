مئة حالة اختناق في حلب إثر قصف بـ"غازات سامة"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصيب نحو مئة شخص بحالات اختناق في مدينة حلب شمالي سوريا إثر قصف بقذائف متفجرة تحتوي "غازات سامة"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، الأحد. ونقل إعلام النظام السوري عن مصادر طبية أنه "تم استقبال 107 مدنيين مصابين بحالات اختناق متنوعة"، وأن الإصابات ناجمة عن استهداف أحياء سكنية في حلب "بقذائف صاروخية متفجرة تحتوي غازات سامة".

وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته، عن "وصول 94 حالة اختناق الى المشافي" من أحياء في حلب عبقت فيها "رائحة الكلور".

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