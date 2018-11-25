عاجل

مئة حالة اختناق في حلب إثر قصف بـ"غازات سامة"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات) 

أصيب نحو مئة شخص بحالات اختناق في مدينة حلب شمالي سوريا إثر قصف بقذائف متفجرة تحتوي "غازات سامة"، وفق ما ذكرت  وكالة الأنباء الرسمية، الأحد. ونقل إعلام النظام السوري عن مصادر طبية أنه "تم استقبال 107 مدنيين مصابين بحالات اختناق متنوعة"، وأن الإصابات ناجمة عن استهداف أحياء سكنية في حلب "بقذائف صاروخية متفجرة تحتوي غازات سامة".

وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان  من جهته، عن "وصول 94 حالة اختناق الى المشافي" من أحياء في حلب عبقت فيها "رائحة الكلور".

إقرأ أيضا: اليمن: قصف مواقع ميليشيا الحوثي في المصلوب وصرواح

#غازات سامة #داعش #قصف #سوريا #حلب #أخبار عربية #النظام السوري

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...