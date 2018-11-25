غارة امريكية تقتل 6 أفراد من القاعدة في اليمن

أخبار الآن | البيضاء - اليمن (وسائل اعلام)



قتل 6 أفراد من تنظيم القاعدة بينهم قياديان في غارة اميركية لطائرة دون طيار في محافظة البيضاء اليمنية وفق ما اكدته وسائل اعلام .

ووفق مصدر محلي فإن غارة جوية استهدفت موقعاً للقاعدة، في منطقة ذي كالب في القريشية مما أدى إلى قتل القياديين أبو محمد الذهب وأبو القعقاع، وأربعة من مرافقيهم.

وكانت واشنطن قد قلصت الضربات الجوية خلال الأشهر الماضية، ضد عناصر التنظيمات المتطرفة، قبل أن تعود مجدداً.

وحسب تقرير نشرته وكالة «أسوشيتد برس» فإن واشنطن شنت خلال عامي 2017 و2018 ما يقارب 170 غارة جوية بواسطة طائرات بدون طيار على أهداف عسكرية في اليمن .



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