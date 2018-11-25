الحوثيون يقصفون أحياء سكنية في مدينة الحديدة اليمنية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قصفت ميلشيات الحوثي مجدداً أحياء سكنية في مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر. وأكدت مصادر محلية، استهداف الحوثيين بعشرات قذائف المدفعية والصاروخية أحياء سكنية في المدينة. ونوهت مصادر محلية، إلى أن الميلشيات دفعت بتعزيزات جديدة إلى المدينة، في محاولة لاستعادة بعض المناطق التي حررت من قبل الجيش الوطني اليمني.

في غضون ذلك، استهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات للميليشيات على الخطوط الشمالية لمدينة الحديدة والرابطة بين الحديدة ومحافظات حجة والمحويت وصنعاء عبر مديرية الضحي والقناوص، وفق ما ذكره موقع "العربية" نت.

كما استهدفت تعزيزات على الخطوط الرابطة بين مناطق الجراحي وزبيد وبيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة دفعت بها الميليشيات من محافظتي ذمار وإب.

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