البحرية المغربية تعثر في زورق على جثث 15 مهاجراً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أفاد مصدرُ عسكري أن البحريةَ المغربية انتشلت ثلاثةً وخمسين مهاجراً أفريقياً , كانوا يحاولون الوصول إلى الشواطئِ الإسبانية على متنِ زورق مُتهالك. كما عثرت في الزورقِ نفسه على جثثِ خمسةَ عشرَ مُهاجراً آخرين. وأوضح المصدرأنه تم انتشال "53 ناجيا" بينهم ثماني نساء نقلوا جميعا إلى مرفأ الناظور، واوضح المصدر أن جميعَ ركاب الزورق من دولِ أفريقية.

وأضاف أن خفر السواحل في البحرية عثروا على "15 جثة" على متن زورق "كان على وشك الغرق في البحر بعد أن توقف محركه عن العمل منذ أربعة أيام" قبالة مدينة الناظور في شمال غرب المغرب.

وكانت البحرية المغربية أعلنت أنها أنقذت الخميس 289 مهاجرا غالبيتهم من دول ما وراء الصحراء الكبرى في إفريقيا قبالة الناظور أيضا.

وأوضح المصدر نفسه أن "الجميع نقلوا سالمين الى المرفأ". وتفيد معلومات وزارة الداخلية الاسبانية أن نحو 50 ألف مهاجر ولاجئ وصلوا الى اسبانيا منذ مطلع السنة الحالية على متن 1859 زورقا.

كما قدرت منظمة الهجرة الدولية بـ 630 عدد المهاجرين الذين غرقوا في البحر لدى محاولتهم العبور إلى إسبانيا منذ مطلع السنة، فيما بلغ عدد الغرقى من المهاجرين طوال العام الماضي 224.

وإضافة إلى المهاجرين الأفارقة من دول ما وراء الصحراء الكبرى، شهدت الأشهر القليلة الماضية محاولات عبور لشبان مغاربة على متن زوارق مطاطية.

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